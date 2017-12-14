Экс-мэр Тбилиси Давид Нармания был представлен парламенту Грузии президентом страны Георгием Маргвелашвили в качестве кандидата на должность члена Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению. Об этом говорится в сообщении на странице администрации президента в Facebook.

Известно, что по закону, каждый из пяти членов комиссии избирается парламентом по представлению президента с одобрения премьер-министра.

Сейчас в комиссии есть два вакантных места. На второе претендует Гоча Шония. Об этом сообщил глава президентской администрации Георгий Абашвили.

Для того, чтобы Нармания и Шония стали членами Национальной регулирующей комиссии, они должны получить одобрение большинства депутатов, передает Sputnik Грузия.