SOCAR анализирует возможности принадлежащего Lukoil нефтеперерабатывающего комплекса ISAB в Италии.

Как передает АПА, вице-президент SOCAR Эльшад Насиров сообщил, что компании интересны подобные проекты: «Если говорить конкретно об этом заводе, то мы пока не выражали явного интереса к проекту. Сейчас мы анализируем его детали».

Ранее глава Lukoil Вагит Алекперов сообщал, что интерес к покупке итальянского нефтеперерабатывающего комплекса ISAB проявляют национальные компании Азербайджана, Ирана и Алжира. «У нас есть много предложений. Мы рассматриваем все варианты. Сегодня завод находится в очень хорошем состоянии. За эти годы компания инвестировала достаточно серьезные средства. Работают все установки, даже вводятся новые объекты после модернизации. Поэтому нас ничего не подталкивает к срочности принятия решения, но мы ведем переговоры с заинтересованными сторонами, особенно с теми, которые могли бы дать нам возможность интегрироваться в новые проекты».

В конце сентября В.Алекперов сообщал, что покупкой ISAB интересуются крупные переработчики США и международные инвестиционные фонды.