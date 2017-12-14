Попытки главы МИД Армении Эдварда Налбандяна возложить на Анкару ответственность за отсутствие подвижек в вопросе реализации турецко-армянских протоколов от 10 октября 2009 года необоснованны и являются попыткой ввести в заблуждение международное сообщество, говорится в заявлении МИД Турции.

МИД Турции выразил сожаление в связи с утверждениями Налбандяна, озвученными 13 декабря в Афинах.

В заявлении отмечается, что шаги по нормализации отношений с Арменией предпринимались с момента обретения этой страной независимости в 1991 году и продолжались на различных уровнях.

«Протоколы между Турцией и Арменией были подписаны по итогам диалога, организованного при содействии Швейцарии, и направлены на нормализацию двусторонних отношений. Конституционный суд Армении 12 января 2010 года озвучил предусловия, которые претили духу и букве протоколов. Затем 22 апреля 2010 года президент Армении Серж Саргсян приостановил процедуру ратификации в парламенте армяно-турецких протоколов. 19 сентября 2017 года Саргсян с трибуны 72-й сессии Генассамблеи ООН безосновательно обвинил Турцию в затягивании реализации протоколов, предупредив, что из-за отсутствия подвижек документы будут считаться недействительными, и к лету 2018 года тема протоколов будет снята с повестки дня», — говорится в заявлении (цитата по «Анадолу»).

Несмотря на негативную позицию властей Армении, Турция сохраняет приверженность протоколам, отмечается в документе. «Протоколы все еще находятся на рассмотрении комиссии по внешним связям парламента Турции. Для их утверждения необходимы соответствующая политическая атмосфера и мир на Южном Кавказе», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что реализация турецко-армянских протоколов должна внести вклад в мир и стабильность на Южном Кавказе.

«В первую очередь необходимо наличие подвижек в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, который продолжается уже четверть века и ожидает решения в свете резолюций СБ ООН и в контексте территориальной целостности Азербайджана. Армения в любом случае должна прекратить оккупацию земель Азербайджана», — отмечается в документе.

«Утверждения Налбандяна о некоем геноциде не имеют под собой никаких оснований. События 1915 года являются темой обсуждений в свете права на свободу слова, что нашло отражение и в решении Европейского суда по правам человека. Попытки предвзятых кругов навязать однобокое видение исторических событий и оказать международное давление не имеют под собой нравственных и правовых оснований и не вносят вклада в обеспечение мира и стабильность в нашем регионе. Турция ожидает, что Армения оставит в стороне спорные исторические темы и в первую очередь ответит за одно из преступлений против человечности, совершенное в недавнем прошлом, а именно резню в Ходжалы», — отмечается в документе.