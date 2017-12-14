Жители Чечни – пехотинцы президента России Владимира Путина, заявил глава ЧР Рамзан Кадыров, подчеркнув, что чеченцы пойдут туда, куда прикажет глава государства.

Журналист «Учительской газеты» в ходе ежегодной пресс-конференции Путина, задавая вопрос о возможности помощи сирийским детям-сиротам, упомянул, что и сам ездил по Сирии в феврале, посещал авиабазу Хмеймим.

Президент, услышав историю журналиста, уроженца Чечни, отметил, что «только чеченцы могут путешествовать там пешком».

Комментируя слова президента, Кадыров отметил, что жители Чечни – пехотинцы Путина и всегда готовы пешком пойти туда, куда он прикажет. «Но самое главное, что президент отметил нашу работу по возвращению детей из Сирии. Подчеркнул важность и необходимость участия специалистов с Северного Кавказа в вопросе возращения граждан России», — написал он в Telegram-канале.

Чеченский лидер обратил внимание, что российские дети были спасены благодаря президенту России, и подчеркнул необходимость продолжения спасательной операции. «Для нашей страны это очень важно, так как мы должны понимать, что если мы не будем заниматься возвращением к нормальной жизни наших граждан, то наши недруги могут использовать наших детей, наших граждан против нашей страны. Мы продолжим заниматься возвращением российских граждан из Сирии и Ирака», — заверил Рамзан Кадыров.