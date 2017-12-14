В связи с выдвижением кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки «Ехро 2025» (World Expo 2025) в Центре Гейдара Алиева в четверг состоялась презентация для представителей дипломатического, корпуса, аккредитованного в Азербайджане.

На церемонии презентации выступили помощник Первого вице-президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, помощник Первого вице-президента, глава азербайджанской делегации в Международном бюро выставок Эльчин Амирбеков и исполнительный директор Операционного секретариата «Баку Экспо 2025» Пол Фостер, сообщает Тренд.

На мероприятии была предоставлена информация о проводимых работах и последующих шагах по выдвижению кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки «Ехро 2025».

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики о культуре, истории, обычаях и традициях Азербайджана, религиозной толерантности, а также престижных мероприятиях, проведенных в стране, и по предложенной Азербайджаном теме «Экспо».

Исполнительный директор Операционного секретариата «Баку Экспо 2025» Пол Фостер проинформировал об основных технических параметрах проекта, а также о проведении подготовительных работ к визиту в Баку в марте 2018 года оценочной комиссии Международного бюро выставок.

Пол Фостер сказал, что территория, предназначенная для выставки «Баку Экспо 2025», расположена в восточной части Баку. Это место, которое может считаться продолжением столицы, имеет территорию в 200 гектаров. До внимания было доведено, что территория будет иметь вид восьмиконечной звезды, которая отображена на Государственном гербе Азербайджана.

По словам Пола Фостера, борьба Азербайджана, обладающего древней историей, культурой и присущим гостеприимством, за проведение впервые Всемирной выставки говорит об уверенности страны в своих силах, ее возможностях, развитии в политической и экономической плоскости. Баку является не только интересным местом для каждого туриста, приезжающего в Азербайджан, как с точки зрения истории, так и достопримечательностей, но он также самый надежный город, где они чувствуют себя в безопасности.

Он сообщил, что с 14 ноября стал функционировать сайт www.bakuexpo2025.com