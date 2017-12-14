«Некоторое время назад была объявлена новая модель приемных экзаменов в вузы».

Как сообщает АПА, об этом в Сумгаите на посвященной новым правилам приема встрече с работниками системы образования, преподавателями и родителями, заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что новые правила вступят в силу после того, как будут утверждены Кабинетом министров и Министерством юстиции.

«По завершении этой процедуры мы разместим на сайте Государственного экзаменационного центра правила проведения выпускных экзаменов и приемных экзаменов в высшие учебные заведения», — сказала М.Аббасзаде.