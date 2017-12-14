«Зампред Комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин, как всегда, снова проявил свою проармянскую позицию и попытался навести тень на стратегическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном». Такое мнение высказал депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров, комментируя интервью российского депутата «Эхо Москвы», передает Minval.az.

Затулин в интервью сказал, что текущая ситуация вокруг назначения дипломатического представителя РФ в Азербайджане «вряд ли красит» российско-азербайджанские отношения.

По его словам, «поведение в этом отношении азербайджанской стороны связано с политикой, в рамках которой республика, в частности не позволяет проезжать на свою территорию гражданам с армянскими фамилиями».

«В Азербайджане ни для кого не секрет, что Затулин более 20 лет проявляет нездоровое отношение к Азербайджану под диктовку армянской диаспоры. Несколько дней назад председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников побывал в Баку, где провел очень продуктивные переговоры с официальными лицами страны во главе с президентом. Этот визит показал, что отношения между Россией и Азербайджаном вовсе не такие, как заявляет Затулин. Сам Затулин не смог принять участие в этой встрече, что указывает на занимаемую им позицию. Затулин не может приехать в Азербайджан, так как незаконно посетил Нагорный Карабах по приглашению сепаратистского режима.

Я не читал никакого комментария официальных лиц страны по поводу назначения Зуева послом. Эту информацию пустили и создали в российском обществе антиазербайджанское настроение сами организаторы этого дела. Российский МИД должен знать, что попытка отправить проармянского дипломата Георгия Зуева послом в Азербайджан обернется провалом. Если я, будучи депутатом, знаю о том, что Зуев является родственников министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, что он работает под влиянием и покровительством проживающих в России армянских олигархов, значит, как в российских, так и в азербайджанских правительственных кругах эта информация не могла остаться в секрете. По имеющейся у меня информации, после того, как азербайджанская сторона задержала выдачу агремана на Зуева, знающий лучше всех цену стратегических отношений между Россией и Азербайджаном президент Владимир Путин поинтересовался этим делом, и дал указание МИДу выдвинуть другого кандидата. Таким образом, был нарушен план некоторых политических и дипломатических кругов России. В отличие от «дальновидных» сторонников назначения Зуева послом в Азербайджане, Путин знает истинную цену отношениям с Азербайджаном», — сказал депутат в интервью интернет-сайту AzNews.az.

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