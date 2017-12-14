Президент Владимир Путин в ответ на вопрос Ксении Собчак о допуске Алексея Навального на выборы президента сравнил оппозиционера с Михаилом Саакашвили.

Собчак задала вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются оппозиционные кандидаты при попытке пройти на выборы. «Например, есть кандидат Алексей Навальный, который уже год ведет предвыборную кампанию. Против него специально были созданы фиктивные уголовные дела, их фиктивность была доказана Алексеем Навальным в Европейском суде, решения Европейского суда, как вы знаете, признает Российская Федерация. Но тем не менее он не допускается к выборам», — сказала Собчак. Она добавила, что тоже столкнулась с трудностями после своего объявления идти на выборы президента.

«Тех, кого вы назвали, — это Саакашвили только в российском издании. Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Мы все это уже проходили. Вы хотите это вернуть? Я уверен, что подавляющее большинство граждан России этого не хочет», — приводит его слова «Дождь».

Путин добавил, что власть никого не боялась и не боится. «Но власть не должна быть похожа на мужика, который лениво выковыривают капусту из бороды. Мы не хотим второго издания Украины для России. Не хотим и не допустим», — сказал он.

Отвечая на вопрос о конкуренции на выборах президента Путин отметил, что уже говорил об этом. «И смысл ответа не в том, что кто-то не созрел для чего-то, а в том, что оппозиция должна выйти с ясной понятной программой позитивной действий. Вот вы идете под лозунгом «против всех», а что вы предлагаете?», — сказал он Собчак.

Перед вопросом Собчак Путин уточнил у нее, что значит «против всех»: «Вы против всех присутствующих в зале или вообще против всех?», — сказал он.