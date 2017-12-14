Сегодня в Насиминском районном суде продолжился процесс по уголовному делу сына бывшего депутата Галиба Салахзаде Алигусейна Салахзаде.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Шалалы Гасановой выступил прокурор. Он обратился к суду с ходатайством лишить свободы А.Салахзаде на 4 года.

Процесс продолжится 20 декабря.

Отметим, потерпевший Эльбей Мирзоев отозвал жалобу.

А.Салахзаде был арестован некоторое время назад. Ему были предъявлены обвинения по статье 315.2 (сопротивление или применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением Насиминского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.

А.Салахзаде обвиняется в избиении сотрудника ОАО «Azərsu».