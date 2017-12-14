Вчера распространилась информация об импорте в Азербайджан поддельного лекарственного препарата – глазных капель «Oksiam-B».

Как сообщили АПА в Государственном таможенном комитете, утверждалось, что данные капли производятся в Турции фирмой Univerce Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd Şti. и поставляются в Азербайджан ООО Dihac.

По итогам разбирательства, проведенного соответствующими структурами Госкомтаможни, выяснилось, что лекарственного препарата «Oksiam-B» нет в списке лекарств, поставляемых в Азербайджан ООО Dihac.

«Лекарственный препарат «Oksiam-B» поставлялся в страну ООО Norma Med и имел соответствующий сертификат Минздрава», — заявили в Госкомтаможни.