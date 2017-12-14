Родственники Мисс Ирак Сары Идан были вынуждены уехать из страны из-за ее выступления в бикини на конкурсе красоты и селфи с Мисс Израиль, сообщает The Times of Israel.

Представительницы двух стран сфотографировались вместе на конкурсе Мисс Вселенная. После конкурса они продолжили общаться. Сара живет в США, а ее семья до недавнего времени оставалась в Ираке.

Мисс Израиль Адар Гандельсман сообщила израильским СМИ, что родственники Сары решили временно переехать в США, так как в Ираке им угрожали. Сара сказала Адар, что не сожалеет о том, что они сделали совместное селфи.

Несмотря на критику, Мисс Ирак отказалась удалить фотографию из своего Instagram-аккаунта и заявила, что селфи выражало «надежду на мир между двумя странами». Она добавила, что это не означает, что она поддерживает израильское правительство и соглашается с его политикой по отношению к палестинцам.

Ирак не признает права Израиля на существование. Страны не поддерживают дипломатических отношений.