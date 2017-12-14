Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в четверг назвал «плевком в лицо украинскому и грузинскому народам» действия экс-президента Грузии, лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили в Украине.

«Считаю, что то, что делает Саакашвили, – плевок в лицо грузинскому и украинскому народам. Как вы это терпите до сих пор? Он же человек, который был президентом независимого грузинсого государства, а теперь носится по площадям и кричит на весь мир: «Я украинец!». Как вы это терпите вообще? На Украине что нет настоящих украинцев? Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается», – сказал Путин.