Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, численность населения страны с начала года выросла на 73 360 человек или 0,7%, составив на 1 ноября 9 883 341 человек.

53,0% от общего числа населения составляет городское, 47,0% — сельское население, 49,9% — мужчины, 50,1% — женщины.

Плотность населения на каждый квадратный километр составила 114 человек. На данный момент на каждые 1000 мужчин приходится 1006 женщин.

Кроме того, обнародована статистика браков и разводов в Азербайджане за 10 месяцев этого года.

За январь-октябрь текущего года в стране зарегистрировано 47695 смертей, уровень смертности среди населения составил 5,9 на каждые 1 000 человек.

В течение 10 месяцев 2017 года зарегистрировано 52 061 браков и 12 191 разводов. На каждые 1 000 человек пришлось 6,4 браков и 1,5 разводов.

Кроме того, за указанный период соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы статистика лиц, принятых на постоянное жительство в Азербайджане, составила 2 599, а покинувших страну — 1 579 человек. Миграционное сальдо составило плюс 1 020 человек.