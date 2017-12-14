Отпраздновавший на днях день рождения популярный певец EMIN рассказал о самом неожиданном и креативном подарке, полученном на 38-летие.

«Самый неожиданный и креативный подарок на день рождения, которого я точно не ожидал. Песня «Still», исполненная Брэндоном Стоуном, и клип от моего друга Тимура Джафарова. Смеялся до слез. В главной роли Араз Агаларов, и я до сих пор не понимаю, папа, как ты согласился сняться?!» — пишет EMIN в социальной сети Instagram, делясь отрывком из нижеприведенного видеоролика, отмечая также неожиданные перевоплощения своей команды, задействованной в съемках.