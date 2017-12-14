Американская компания Walt Disney намерена приобрести активы холдинга 21st Century Fox Руперта Мердока на сумму около $60 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

В эту сумму входит задолженность структур 21st Century Fox.

Walt Disney получит теле- и киностудии Twentieth Century Fox, ряд кабельных каналов и ключевые международные активы.

Остальные активы Fox, включая сеть вещания Fox и Fox News Channel, будут выделены в новую компанию.

Компания Disney была основана 16 октября 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия. На сегодняшний день это одна из крупнейших голливудских студий.