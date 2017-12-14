Женщину из американского штата Техас отправили за решетку после жалобы, поступившей от врачей ее сына, передает «Лента».

Медики сообщили, что за восемь лет Кэйлен Боуэн 323 раза обращалась в различные лечебные центры, ее сыну Кристоферу провели 13 операций.

По словам женщины, ребенок умирает от генетического заболевания, борется с раком, а также страдает от нескольких других болезней.

Врачи выяснили, что у Кристофера не было рака или какой-то другой болезни из тех, которые ему приписывала мать. При этом женщина тратила деньги на лечение сына из специально созданного для этого фонда.

Отец мальчика утверждает, что давно пытался обратить внимание властей на происходящее с сыном. «Однако каждый раз, когда я обращался в суд, они делали все для того, чтобы я почувствовал себя самым ужасным человеком в мире», — пояснил мужчина.

В настоящее время трое детей Боуэн находятся под опекой местных властей.