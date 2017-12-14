Глава Зардабского района отнял у фермера землю, которую в свое время последнему подарил экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев.

В редакцию Sputnik Азербайджан обратился сын 85-летнего фермера Низамеддина Исламова — полковник-лейтенант полиции в отставке Аладдин Исламов и рассказал о чиновничьем произволе.

По словам Аладдина Исламова, его отец — житель села Юхары Шихлар Уджарского района в годы Карабахской войны проявил настоящий героизм. Исламов на своем тракторе в Агдеринском районе укреплял дамбу Сарсангского водохранилища. Он работал более двух месяцев под охраной военных с раннего утра и до поздней ночи. До завершения работы осталось совсем немного, когда противник взорвал его трактор. Фермер получил тяжелые ранения, после чего долго лечился.

«В начале 90-х об этом героическом поступке узнал Гейдар Алиев. Экс-президент пригласил моего отца к себе и высоко оценил его подвиг. Алиев не только поручил главе Управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде отправить отца в хадж, о чем мой папа очень мечтал, но и распорядился выделить на территории соседнего Зардабского района 100 гектаров земельного надела в долгосрочную аренду под фермерское хозяйство. Название фермерскому хозяйству дал сам Гейдар Алиев — İslam – Garabağ əlili kəndli fermer təssərüfatı (фермерское хозяйство инвалида Карабахской войны — Ислам)», — рассказал полицейский в отставке.

Но несмотря на распоряжение экс-президента Исламову выделили всего 40 гектаров вместо положенных 100. Когда он заикнулся об остальных 60 гектарах земли, то узнал, что представители Исполнительной власти Зардабского района просто продали землю другим лицам. Фермер промолчал и согласился на 40 гектаров.

Низамеддин Исламов пользуется в округе особым уважением. Здесь всего знают его, как человека трудолюбивого и осведомлены о том, какой чести был удостоен Исламов со стороны Гейдара Алиева. Только глава ИВ Зардабского района Лютфали Бабаев решил пренебречь доверием, оказанным ему президентом Ильхамом Алиевым, и нарушить право Низамединна Исламова на собственность. Бабаев, руководствуясь личными интересами, отнял 40 гектаров земли, подаренных Исламову Гейдаром Алиевым.

«Глава ИВ Зардабского района так и сказал моему отцу: «Гейдар Алиев дал землю, а я отнимаю». Это не что иное, как чиновничий произвол. Мой отец постоянно возделывал эти земли. Благодаря этой земле кормились дети моих умерших братьев» — сказал Аладдин Исламов.

В свою очередь, Низамеддин Исламов сообщил, что три месяца назад Лютфали Бабаев заявил, что отнимает у него землю, и никто ему в этом деле не указ.

«А конфликт начался из-за того, что Бабаев попросил у меня половину урожая пшена. Я отказал ему в просьбе. После этого мне перестали давать субсидии, которые выделяются исполнительным властям для поддержки фермерства. В результате незаконных действий Бабаева я задолжал «Агролизингу» за трактор около восьми тысяч манатов. Не могу выплачивать, потому что не работаю, земли нет», — сказал фермер.

Попытки связаться с главой ИВ Зардабского района Бабаевым не увенчались успехом.