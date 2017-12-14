Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков находится под контролем американских спецслужб, заявил во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Что они там с ним делают? Какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно?», — сказал Путин.

Президент РФ также заявил, что допуск Родченкова к работе в российской спортивной системе был ошибкой. По словам Путина, ему известно, кто именно виновен в этой ошибке. «Но что теперь говорить», — добавил он.

Путин убежден, что скандал с употреблением российскими спортсменами допинга напрямую увязан с российским внутриполитическим календарем.

«Скандал раздувается в преддверии российского внутриполитического календаря. Кто бы что ни говорил, я убежден и знаю, что так и есть», — сказал он.

«Но мы сами в этом виноваты, потому что выявлены реальные случаи применения допинга», — отметил российский лидер.