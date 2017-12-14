Президент России Владимир Путин заявил, что пойдет на выборы главы государства как самовыдвиженец. Объявление он сделал на ежегодной пресс-конференции, передает Интерфакс.

«Это будет самовыдвижение, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил — партий и общественных организаций, которые разделяют мой взгляд на развитие страны. И вообще я рассчитываю на широкую поддержку граждан», — сказал Путин.

Путин также заявил, что пока нет решения о том, кто будет главой его избирательного штаба.

Отвечая на вопрос об отсутствии серьезных соперников на выборах, президент заявил, что политическая среда в России должна быть конкурентной, при этом заметил, что не ему воспитывать себе конкурентов.

«Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать, хотя я должен неожиданно вам сказать, что я думаю о том, что у нас политическая среда, как и экономическая, должны быть конкурентными», — сказал Путин.

Он считает, что в России не появилось конкурентоспособной оппозиции потому, что она не может предложить обществу программу по развитию страны.