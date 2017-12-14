Как сообщалось ранее, в результате нарушения ВС Армении режима прекращения огня военнослужащий ВС Азербайджана Салахов Физули Сулейман оглу 1978 г.р стал шехидом.

Как передает Qafqazinfo, погибший военнослужащий делился в соцсетях фотографиями своих двух сыновей Нихада и Ниджата.

Кроме того, Ф.Салахов часто делился фотографиями шехидов. В последний раз он поделился фотографией ставшего шехидом национального героя Чингиза Гурбанова.

Отметим, что тело 39-летнего военного будет передано семье сегодня. Завтра он будет похоронен на кладбище села Гандов Шабранского района. Он прослужил в ВС Азербайджана 19 лет.





