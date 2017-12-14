Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос про гонку вооружений, рассказал анекдот про кортик и часы.

Отец-бывший офицер спрашивает сына, не видел ли он его кортик. На что сын отвечает, что поменял кортик во дворе на часы у ребят.

«Покажи часы, да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? «Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?», — закончил Путин анекдот.

Как передает «Газета», президент отметил, что мы «не хотим такого развития событий».