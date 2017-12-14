Правительство Армении не смогло получить разрешения у российских пограничников в РА на ремонт 40-метровой части межгосударственной трассы Ереван-Горис-Мегри-Иран, сообщает Minval.az со ссылкой на ереванские СМИ.

В соответствии с обоснованием проекта решения о прекращении договора купли-продажи, заключенного между государством и частной компанией, включенным в повестку дня правительства РА 14 декабря,эта часть дороги, граничащая с Ираном на реке Аракс, с другими прибрежными участками контролируется пограничным отрядом РФ N2393, который не дал согласие на ведение дорожно-строительных работ на данном участке.

Договор был подписан между Государственным комитетом по водному хозяйству Министерства энергетики и природных ресурсов Республики Армения и обществом с ограниченной ответственностью «Мегри ДСЭУ» в 2017 году.

Ереванское издание «Лрагир» считает данную «ситуацию интересной, особенно, для суверенного государства».

«Пограничные войска третьего государств не позволяют проводить ремонтные работы на границе Армении с другим государством. Хотя базой для такого решения, безусловно, является армяно-российский договор, согласно которому охрана границ Армении с Турцией и Ираном передана в полномочия российских пограничников.

Почему Армения тогда пошла на такой шаг, понять можно – объявившая независимость страна сразу же оказалась в состоянии фактической войны с Азербайджаном, ресурсов не хватало, но границы с Турцией и Ираном требовали строгой охраны, которую Армения, возможно, не могла обеспечить собственными силами и обратилась за «помощью» к России.

«Помощь» продолжается по сей день, периодически становясь источником скандалов. Почему Армения не отказывается от помощи, ей не хватает ресурсов для охраны собственных границ, или Россия сама не желает передать контроль над границей Армении?

Не исключается, что присутствует и то, и другое. Армения и по сей день вынуждена направлять колоссальные средства на охрану границ с Азербайджаном, которые находятся в боевом режиме. Но вопрос в том, в какой мере Армения может контролировать выполнение российской стороной обязательств и не допускать перегибов?

На каком основании российские пограничники на сей раз запретили ремонт дороги на границе с Ираном? Если они имели на это основания, то возникает вопрос, почему Армения проводила работы без согласования процедурных вопросов с пограничниками. В противном случае мы имеем дело с оккупационным режимом и утерей суверенитета.

Правительство Армении должно дать четкие разъяснения, причем, в целом, по части присутствия в Армении российских пограничных войск. Режим их присутствия должен быть как минимум пересмотрен, чтобы русские, будучи в гостях, не чувствовали себя дома», — резюмирует издание.