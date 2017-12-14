«Анализы показывают, что в наше время материальное положение не является основной причиной распада семей».

Как сообщает АПА, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Она сказала, что разводы чаще случаются в бездетных семьях: «Рождение больных детей тоже является причиной разводов».

Председатель госкомитета отметила, что есть несколько проблем, оказывающих влияние на институт семьи: «В некоторых случаях к ослаблению и распадам семей приводят трудные взаимоотношения между членами семьи, напряженная социально-психологическая среда, ранний и неофициальный брак, случаи домашнего насилия, уклонение детей от учебы. Но иногда мы встречаемся со слабым чувством ответственности родителей и детей».