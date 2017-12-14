Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, почему в ходе его президентства в России не появилось «политика номер два», кандидата от оппозиции, передает «Газета.ру».

Журналист Life задал Путину вопрос: «Вам самому не скучно?».

«Само простое было бы сказать — ну не мне же самому для себя конкурентов воспитывать», — заметил Путин.

При этом он признался, что думает о том, что политическая среда должна быть конкурентной. Президент пообещал, что будет к этому стремиться.