15 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, ночью и утром в некоторых местах изморось, ветер юго-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем 9-12°, в Баку ночью 5-7°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью в некоторых восточных районах возможна изморось, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 8-13°, в горах ночью 0-5°, днем 4-9° тепла.