Нервы украинских властей не выдержали – на прошлой неделе правоохранительные органы задержали Михаила Саакашвили. Но уже в понедельник вечером сообщили, что Печерский районный суд Киева освободил бывшего грузинского, а сейчас же украинского политика Саакашвили.

Теперь без всякого преувеличения можно утверждать, что в недавнем прошлом президент Грузии, а потом мер города Одессы, сейчас же политик без гражданства и даже без определенного местожительства М.Саакашвили превратился в настоящую политическую легенду, — в зарубежных хрониках телеканалов его фамилия звучит чаще всех…

И в Азербайджане политологи и политические аналитики внимательно следят за «траекторией» политика Саакашвили. Да, его политическая деятельность у кого–то вызывает восхищение, у кого–то, наоборот, подозрение.

В этом контексте особенно, следовало бы отметить последние слухи о его связах с российскими политическими кругами, даже с доверенными лицами президента В.Путина и с бывшим президентом Украины В.Януковичем. Некоторые журналисты утверждают, что именно эти круги финансируют Саакашвили, даже называют точную сумму – 500 тысяч долларов!..

На самом деле, для политических процессов такого масштаба названная сумма не очень внушительная. Кроме того, в финансовой плоскости М.Саакашвили вовсе, не соперник украинским олигархам, тем более, что господину П.Порошенко, который, если верить опять же журналистам, имеет огромный опыт финансирования «цветных революций».

Есть и другой момент. М.Саакашвили, вовсе, не нуждается в подачках российских кругов, т.к., еще будучи президентом Грузии, он вполне законными способами сделал себе состояние.

Конечно, ему не сравниться с чиновниками–олигархами ни Украины, и ни других постсоветских стран, но все же, причислить его к категории «малоимущих политиков», тоже не имеет смысла.

Интерес российских политических кругов к персоне М.Саакашвили имеет своеобразный эволюционный трек.

Не буду подробно останавливаться на грузинском периоде его политической карьеры, т.к. детали этого периода всем достаточно известны.

Скажу только то, что сразу после возвращения в Украину М.Саакашвили превратился в героя российских политических ток–шоу. В интонациях русских телеведущих сперва чувствовались явные оттенки тревоги. Но уже этого не скажешь, теперь в моде другая тема-все неустанно твердят о связах Саакашвили с Россией.

Насколько эти слухи соответствуют истине? На мой взгляд, М.Саакашвили, как политик, является последовательным «западником». Если он действительно был бы «человеком Москвы» и, если в распоряжении украинских властей действительно были бы какие–то доказательства, его даже в страну не пустили бы, сразу же арестовали бы!

Но украинские олигархи–политики и коррумпированные правоохранительные органы до сих пор этого не делают, потому что у них нет серьезных улик против Саакашвили.

Конечно, теперь трудно однозначно утверждать в какой степени он интересен Западу или какую поддержку оказывают ему европейские страны или США, но одно обстоятельство всем ясно и нам не лень его еще раз повторить: и вправду будь Саакашвили «человеком России», ему сразу показали бы двери…

Внимательно проследив за политическими и общественными процессами в Украине, сам убеждаешься, что Саакашвили Украине нужен, и его появление в этой стране не совсем беспочвенно, т.к. реформы буксуют, сильная коррупция тормозит развитие страны…

Европейские структуры, в том числе, ЕС не раз предупреждали, даже угрожали, что, если так продолжится, они остановят действие и договора об ассоциации! Но несмотря на все это, положительных сдвигов нет.

Конечно, имеются объективные причины: Украина большая и многомиллионная страна, с сильными левыми и пророссийскими настроениями…

Но времени тоже прошло не так уж мало. За это время страна могла бы существенно продвинуться в плане экономических и политических реформ. Но увы…

Иногда некоторые политологи и аналитики обвиняют США и других стран в неискренности в отношении Украины и, как правило, неудачи последнего связывают именно с этим фактором.

Но буквально недавно государственный секретарь США Рекс Тиллерсон очередной раз заявил, что тема, которая стоит на пути налаживания отношений с Россией – это в первую очередь, Украина!

Что касается связей Саакашвили с Россией, да, неугомонные кремлевские стратеги в своих замысловатых сценариях учитывают и «фактор Саакашвили».

Во-первых, Саакашвили не чужды «эмоциональные порывы», иногда даже авантюристические выходки. Во-вторых, Саакашвили не украинец, а грузин, а это с точки зрения националистически настроенных кругов страны является существенным «минусом» для Михеила.

Поэтому кремлевские стратеги надеются, что Саакашвили, даже сам об этом не ведая, окажет им хорошую услугу; благодаря ему усилится раскол в украинском обществе, в политических процессах вновь начнет доминировать радикализм, усилится общественно-политическая поляризация…

Но думается, что даже все это не дают поводов, чтоб бросить тень на такие качества Саакашвили, как целеустремленность и настойчивость. Грузинский Че не раз демонстрировал, что является решительным и смелым политиком.

Кроме того, Михеил вовсе, не новичок в политике, если не заручился бы с поддержкой Запада и если не был бы уверен в себе, скорее всего, он на такие смелые шаги не пошел бы…

Пару месяцев тому назад, когда я следил за его очередным политическим «прорывом», невольно вспоминал других политиков – изгнанников, которые в свое время тоже имитировали возвращение в большую политику и в свою страну. Наблюдая за каждым шагом и заявлением Саакашвили при себе говорил: в большую политику возвращаются так и воистину, вправду говорят, что политика — это не клуб благородных девиц…

Что же касается его национальности, скорее, Саакашвили сам понимает, что он еще недостаточно «украинизирован», чтобы стать первым лицом такой в сложной стране.

Не случайно, что буквально недавно открыто заявил, что президентом Украины должен стать украинец, он же мог бы стать премьер–министром и проводить соответствующие реформы.

Нас феномен Саакашвили интересует и в ином плане. В первую очередь, он интересен как последовательный политик– «западник». И из–за этого оппоненты его постоянно критиковали, продолжают критиковать и ругать и по сей день.

Одни обвиняют его в политической недальновидности, другие твердят, что связывать с Западом какие–то ожидания, по крайней мере, сейчас не имеет ни какую реальную почву, даже пагубно для молодых пост–советских государств.

Феномен Саакашвили и с этим не исчерпывается. Политика есть искусство возможного и с этим трудно спорить. Но еще М.Вебер утверждал, что настоящий политик не должен ограничивать себя с рамками только возможного, а должен постоянно стремиться к тому, чтобы как–то расширить их.

Помнится, выступление М.Саакашвили несколько лет назад на сессии ООН. Он говорил и о карабахской проблеме. Открыто заявил, что Россия никогда не отдаст Карабах ни Азербайджану и ни Армению, потому что это крошечное земля для нее является той «волшебной палочкой», с помощью которой она держит оба государства на своей орбите.

И тогда многие обвинили его в том, что политик не должен говорить так прямолинейно, иногда надо суметь скрывать свои мысли! Некоторые даже прозвали его политическим камикадзе.

Но и в политике порою приходится говорить правду, особенно тогда, когда кроме того, как говорить правду, иного выхода нет.

Да, кто–то должен высказать всю правду о Карабахе, Абхазии, Осетии, Приднестровье и Крыме с трибуны ООН! Да, кто–то этого должен сделать – рискуя своей политической карьерой, может быть даже со своим благополучием и жизнью…

Трудно сказать, чем же кончится очередное восхождение М.Саакашвили в большую политику. Но ясно одно: он уже стал головной болью не только для украинских чиновников-олигархов, но и для российских империалистических кругов.

И не плохо было бы, если мультипликаторы начали новый сериал, на этот раз уже с названием: «Миша и медведь».

Гусейнбала Салимов

Minval.az