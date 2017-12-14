В Генпрокуратуре Украины считают, что экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили не хватило для осуществления переворота 210 тысяч долларов. Об этом он заявил в эфире канала News One.

«То есть, вы установили, что перевернуть власть на Украине стоит 210 тысяч долларов? И вы это от нас скрывали? Хорошо, что тут есть камеры — может, люди скинутся! Соберут эти 210 тысяч долларов», — так он, по его словам, ответил прокурорам.

Как передает РИА Новости, Саакашвили добавил, что если изменение власти, «снижение тарифов, чтобы люди больше не уезжали, чтобы страна поменялась, чтобы она начала быстро расти», стоит именно такую сумму, ее можно найти.