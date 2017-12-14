С 19 декабря 2017 года без предупреждения и в индивидуальном порядке будет приостановлено электроснабжение абонентов, у которых имеется дебиторская задолженность за период деятельности ОАО «Азеришиг», говорится в сообщении ОАО, распространенном в четверг.

Самовольное подключение к сети без погашения долга, со стороны абонентов у которых была приостановлена подача электроэнергии, будет признано хищением и незаконным использованием электроэнергии. В отношении таких потребителей ОАО «Азеришиг» предпримет серьезные меры.

Во избежание, каких либо проблем с электроснабжением у абонентов, им рекомендуется незамедлительно совершить оплату за использованную электроэнергию.