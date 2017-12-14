«К сожалению, важность этой позиции осознается только сейчас. За этой важностью стоят сепаратистские попытки, направленные на нарушение территориальной целостности многих стран мира».

Как сообщает АПА, об этом сказала заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова, комментируя резолюцию Европарламента «О внешней политике и политике безопасности ЕС».

Она сказала, что на фоне последних событий такая позиция была ожидаема: «Но, к сожалению, реакция Европы становится видна по мере приближения опасности к ней самой. Считаю, что для устранения очагов конфликтов, предотвращения сепаратистских попыток такого рода заявления и документы очень важны. Но не нужно довольствоваться объявлением этого. В частности есть проблемы в выполнении соответствующих решений международных организаций по Нагорному Карабаху».

Отметим, Европарламент принял резолюцию «О внешней политике и безопасности Евросоюза». Документ впервые подтверждает приверженность Евросоюза к поддержке территориальной целостности на уровне международно-признанных границ стран «Восточного партнерства». Резолюция была принята большинством голосов: 408 – за, 132 против. Этот документ показывает принципиальную важность отношения Евросоюза к проблемам, связанным с территориальной целостностью Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.