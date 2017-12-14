Президент Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с Государственным министром Великобритании по торговле и поощрению экспорта, сопредседателем межправительственной комиссии баронессой Роной Фэйрхед.
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Президент Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с Государственным министром Великобритании по торговле и поощрению экспорта, сопредседателем межправительственной комиссии баронессой Роной Фэйрхед.
Дата: 2017/12/14 11:51
Раздел: Азербайджан
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