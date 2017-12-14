На днях были назначены председатель и члены Наблюдательного совета Государственного рекламного агентства.

Председателем Наблюдательного совета назначен Мурад Ариф оглу Рагимов, членами — Азад Тахир оглу Амрахов и Ильгар Айдын оглу Исбатов.

Некоторые СМИ вчера распространили информацию о том, что Мурад Ариф оглу Рагимов – это сын председателя Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Арифа Рагимзаде. Однако эта информация не подтвердилась.

Как сообщил в интервью сайту Modern.az Ариф Рагимзаде, он не является отцом Мурада Рагимова. Однако выяснилось, что Мурад Ариф оглу Рагимов является племянником (сыном брата) министра молодежи и спорта Азада Рагимова.