В рамках подписанных соглашений о купле-продаже российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Россия может создать в Турции военную базу, передает Тренд со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что российская военная база на территории Турции может быть создана до 2019 года.

Согласно данным СМИ, после того как Турция приобретет российские ЗРК С-400, две батареи планируется разместить на границе с Сирией, одну батарею в Средиземноморском регионе, и еще одну в Черноморском регионе Турции.

Отметим, что в 2019 году Турция получит первые ЗРК С-400 российского производства.

Напомним, что ранее министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли сказал, что система управления российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, которые Турция приобретет у России, будет под контролем турецкой стороны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция обсуждают условия кредита для приобретения комплекса C-400, и Турция уже внесла первый взнос.