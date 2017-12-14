Установлены личности тридцати человек, воевавших за рубежом.

Как сообщает АПА, об этом сообщается в докладе Государственной Пограничной Службы, посвященном итогам служебно-боевой деятельности за 2017 год.

Отмечено, что в 2017 году по подозрению в связях с зарубежными спецслужбами с целью разведывательной деятельности против Азербайджана были выявлены 10 человек, по подозрению в секретном сотрудничестве — 1 человек. Кроме этого, установлены личности 30 человек, сражавшихся в конфликтных зонах за рубежом. 5 из этого числа – граждане Азербайджана и 2 иностранца были задержаны. Помимо этого, в течение года было обезврежено 5 групп, занимавшихся незаконной миграцией, контрабандой, а также 8 организованных преступных группировок, незаконно сбывавших наркотические вещества.