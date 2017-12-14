Член палаты представителей штата Кентукки Дэн Джонсон покончил с собой после начатого против него расследования в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает Газета.ру со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам шерифа округа Буллит Донни Тиннелла, тело Джонсона было найдено на берегу реки, недалеко от моста. Рядом с трупом был обнаружен пистолет.

В минувший понедельник местные СМИ опубликовали заявление женщины, которая обвинила Джонсона в домогательствах. Она рассказала, что инцидент произошел в новогоднюю ночь в 2012 году у нее дома. На тот момент ей было 17 лет, а Джонсон служил пастором.

При этом сам политик незадолго до самоубийства опубликовал запись на своей странице в фейсбуке, где назвал обвинения в домогательствах ложными. По словам Джонсона, он на протяжении 16 лет мучился от посттравматического стрессового расстройства, вызванного терактом 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

В последние несколько месяцев целый ряд известных деятелей культуры, журналистики и политики обвинялись в сексуальных домогательствах. Некоторые из них решили закончить карьеры или были уволены со своих постов.