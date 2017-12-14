Президент Азербайджана недоволен действиями Москвы. Об этом пишет издание The New Time ссылаясь на европейский дипломатический источник в Баку. По его данным, российский президент Владимир Путин очень хочет, чтобы Азербайджан со своими нефтедолларами вступил в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и тем самым приподнял бы невысокий престиж организации.

«Намеки на этот счет уже были сделаны, в том числе во время последней встречи Путин-Алиев 1 ноября в Тегеране. Но Алиев тянет с ответом».

Москва, полагает собеседник издания, в случае получения отказа может прибегнуть к массированному сливу компромата на правящую элиту Азербайджана: «В один прекрасный день, незадолго до выборов, может быть дан сигнал, и российские хакеры выложат их в Сеть».

Тема возможного вступления Азербайджана в ЕАЭС начала обсуждаться после того, как в сентябре 2015 года в одном из своих интервью подобную возможность не исключил глава МИД Эльмар Мамедъяров. «Никогда не говори никогда», — сказал тогда Мамедъяров на соответствующий вопрос и уточнил, что сейчас его страна сосредоточена на «выстраивании большего количества двусторонних отношений» со странами Евразийского блока.

Разговоры вновь активизировались после недавних высказываний советника Путина Сергея Глазьева, который, выступая в октябре на открытии Шестого российско-армянского межрегионального форума и Второго Евразийского форума в Ереване, намекнул на скорое вступление в ЕАЭС Азербайджана.

Как сообщал недавно на своей странице в Facebook азербайджанский политолог, руководитель аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу, по информации, полученной из вызывающих доверие источников, президент России Владимир Путин в канун встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в октябре в Сочи подготовил 3 условия Азербайджану для безоговорочного освобождения 5 районов вокруг Нагорного Карабаха. Во-первых, по словам эксперта, Азербайджан должен вступить в ЕАЭС. Во-вторых, стать членом ОДКБ. В-третьих, в Карабахе будут размещены российские миротворческие силы.

Вместе с тем, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с преподавательско-студенческим составом Азербайджанской дипломатической академии в Баку заявил, что «Евразийский экономический союз является открытым интеграционным союзом. Мы никого не принуждаем к вступлению в эту организацию».

По его словам, Россия всегда приветствовала вступление новых членов в союз. «В настоящее время рассматривается вопрос вступления Таджикистана в организацию. К нам также поступают обращения от стран, не являющихся членами СНГ. Мы будем очень рады видеть и Азербайджан в этой структуре», — отмечал российский министр.

Minval.az