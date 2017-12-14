Нынешний президент РФ Владимир Путин в 70-х годах снимался в нескольких фильмах в компании своих тогдашних знакомых. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на коллег Путина по съемочной площадке.

Как отмечает телеканал, многим известно о спортивном прошлом Путина и Аркадия Ротенберга, которые занимались у тренера Анатолия Рахлина.

Но «Дождю» рассказали и о каскадерском прошлом Путина. С 1950-х годов консультантом по трюковым съемкам на «Ленфильме» был борец Александр Массарский, тренер Рахлина. Так как полноценной каскадерской труппы на «Ленфильме» тогда не было, и Массарский стал привлекать к съемкам спортсменов

В кино стал сниматься и тренер Путина Рахлин, а потом и Аркадий Ротенберг.

Как рассказал участник съемок Петр Тарханов, фотографию Ротенберга со съемок фильма «Ижорский батальон» можно найти в интернете.

По словам Шестакова, попал в кино в качестве каскадера и Путин. Шестаков утверждает, что они снимались с ним в “Блокаде„ и в “Ижорском батальоне„, а также еще одном фильме, название которого он вспомнить не смог. По его словам, они тогда играли и немцев, и советских солдат: им было все равно, кого играть.

Об участии Путина в съемках рассказал еще один каскадер. Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову об этом ничего не известно.