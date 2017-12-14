Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 127 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Ферехли, Джафарли Газахского района, в селах Агдам, Мунджуглу, Гаралар Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Аджарлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.