Недалеко от населенного пункта Фонд-дю-Лак в канадской провинции Саскачеван потерпел крушение самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation, сообщает CBC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вскоре после вылета из аэропорта Фонд-дю-Лак в километре от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа.

По данным правоохранительных органов, несколько человек получили ранения, о погибших не сообщается.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб. Они оказывают помощь пострадавшим.

Министерство транспорта Канады начало расследование инцидента.