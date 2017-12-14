Израиль закрыл на неопределенный срок все пограничные переходы на границе с сектором Газа из-за ситуации в области безопасности.

Как передает ТАСС, об этом говорится в коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

«В связи с событиями в области безопасности и в соответствии с проведенной оценкой ситуации в области безопасности пограничный переход «Керем-Шалом» для товаров и пограничный переход «Эрез» для прохода людей будут закрыты начиная с четверга», — говорится в документе.

Последние три дня радикалы из сектора Газа ежедневно подвергают Израиль ракетным обстрелам. Так, в среду вечером по меньшей мере три ракеты были выпущены по еврейскому государству, две из них были перехвачены ВВС Израиля, третья разорвалась в незаселенной местности на территории регионального совета Эшколь, граничащего с палестинским приморским анклавом. Военные сообщили, что сирены воздушной тревоги прозвучали в среду в нескольких районах на юге Израиля — в городе Сдерот, региональном совете Шаар Ха-Негев, региональном совете Сдот-Негев и региональном совете Хоф-Ашкелон.

Запуски ракет по Израилю из сектора Газа возобновились после почти трехмесячного перерыва после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать перенос посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства. За последние дни по Израилю было выпущено уже около двух десятков ракет, одна из них упала на детский сад в городе Сдерот, вторая разорвалась, причинив ущерб припаркованным автомобилям на одной из улиц этого города, три были перехвачены ВВС и ПВО еврейского государства.