Останки красноармейца из Азербайджана ефрейтора Ибиша Мирзаева, убитого в ходе Великой Отечественной войны 26 сентября 1943 года, были найдены в Смоленской области Российской Федерации.

Информацию распространяет «Спутник».

Мирзаев родился в 1907 году в Лачинском районе Азербайджанской ССР. На сегодняшний день известно, что его супругой была Ануш Мирзаева.

Поисками воинов занималось объединение имени Героя Советского Союза П.Д.Хренова, в составе которого находятся такие отряды как «Патриот», «Чека» и «Сапшо».