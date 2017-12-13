Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Это первое решение о повышении ставки с июня 2017 года.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Это первое решение о повышении ставки с июня 2017 года.
Дата: 2017/12/13 23:15
Раздел: Экономика
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