Федеральный комитет по открытому рынку ФРС США повысил ключевую процентную ставку на 0,25 п.п. — до уровня 1,25–1,50% годовых.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Это первое решение о повышении ставки с июня 2017 года.