Актриса Сальма Хайек назвала себя жертвой домогательств продюсера Харви Вайнштейна, сообщает российский интернет-сайт gazeta.ru со ссылкой на The New York Times.

«Харви Вайнштейн был страстным киноманом, рисковым человеком, покровителем талантов в кино, любящим отцом, монстром. На протяжении многих лет он был моим монстром», — написала Хайек в своей статье.

Артистка сотрудничала с компанией Вайнштейна Miramax, когда работала над фильмом «Фрида» (2002).

По словам Хайек, она неоднократно сталкивалась с домогательствами продюсера и ей много раз приходилось говорить ему «нет».

В итоге, утверждает актриса, начались проблемы с «Фридой», и ситуацию спасли ее друзья и коллеги, в том числе Эдвард Нортон, Антонио Бандерас и Эшли Джадд (которая одной из первых обвинила Вайнштейна в домогательствах).

Хайек также заявила, что была вынуждена сняться в откровенной сцене для «Фриды» по требованию продюсера, и в день съемок у нее случился первый и последний в карьере нервный срыв.

Впоследствии «Фрида» выиграла две премии «Оскар».