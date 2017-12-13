Президент Венесуэлы Николас Мадуро на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле призвал Вашингтон прекратить нарушать международное право.

«Мы призываем к прекращению нарушений и провокаций со стороны правительства США», — цитирует главу государства RT со ссылкой на Noticias24.

Кроме того, Мадуро выразил поддержку «справедливой борьбе палестинского народа».