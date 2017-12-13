«Мы призываем к прекращению нарушений и провокаций со стороны правительства США», — цитирует главу государства RT со ссылкой на Noticias24.
Кроме того, Мадуро выразил поддержку «справедливой борьбе палестинского народа».
«Мы призываем к прекращению нарушений и провокаций со стороны правительства США», — цитирует главу государства RT со ссылкой на Noticias24.
Кроме того, Мадуро выразил поддержку «справедливой борьбе палестинского народа».
Дата: 2017/12/13 22:14
Раздел: Мир
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