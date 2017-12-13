Упоминание имени сотрудника Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана в новости о смерти одного из заключенных в исправительном учреждении №13 в корне неправильно и не соответствует действительности.

Об этом Trend в среду сообщили в Пенитенциарной службе, комментируя указанную информацию.

В сообщении отмечается, что заключенный указанного исправительного учреждения — Мурсалов Фархад Зейнал оглу умер естественной смертью, и упоминание в данном контексте имени сотрудника Пенитенциарной службы неуместно.

Отметим, что Фахад Мурсалов, отбывавший наказание в исправительном учреждении №13, скончался от сердечного приступа. А в распространенной в социальных сетях информации упоминалась причастность к его смерти сотрудника Пенитенциарной службы.