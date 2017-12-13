Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили заявил о готовности покинуть занимаемую должность, если суд подтвердит ошибку кабмина в связи с тендером о закупке министерством труда, здравоохранения и социальной защиты машин скорой помощи.

Премьер возмутился из-за обвинений своего друга, шоумена Гии Гачечиладзе (Уцноби) в том, что правительство недобросовестно провело тендер. Его выиграла Hyundai Auto Georgia, а компания его зятя Citroen Georgia была дисквалифицирована.

По словам Гачечиладзе, это носит системный характер: предпочтения зачастую отдаются компаниям, которые ассоциируются с министром спорта и молодежи Тариелом Хечикашвили.

«Сначала хочу сказать, что, когда он (Гачечиладзе) связался со мной, я, конечно же, дал задание администрации правительства, чтобы не произошло так, чтобы был обижен бизнесмен, чтобы были равные условия конкуренции для всех, и, конечно же, потом ознакомился с этим делом», — рассказал Квирикашвили.

Он добавил, что Хечикашвили и та бизнес-группа, в которой он имел долю, не были причастны к этом тендеру – в нем победила совершенно другая компания.

Он посоветовал Гачечиладзе обратиться в суд.

При этом Квирикашвили подчеркнул, что если суд не подтвердит нарушение закона, Гачечиладзе должен будет извиниться, передает РИА Новости.

Ранее Министерство труда, здравоохранения и социальной зашиты Грузии объявило тендер на закупку десяти автомобилей «скорой помощи». По словам адвокатов компании Citroen Georgia, в течение торгов она несколько раз была дисквалифицирована. Эти решения они обжаловали в совете по тяжбам, работающем при агентстве госзакупок, который возвращал компанию обратно, но в конечном итоге Минздрав предпочел Hyundai Auto Georgia. После этого юристы Citroen Georgia подали иск в Тбилисский городской суд.