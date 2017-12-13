«Дружеские отношения между Казахстаном и Азербайджаном сформировались с первых дней независимости и развиваются до сих пор».

Как передает АПА, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на приеме, посвященном 26-летию независимости его страны.

По словам посла, Казахстан и Азербайджан – стратегические партнеры: «Отношения между странами имеют большое будущее и построены на взаимном уважении. Азербайджан и Казахстан демонстрируют единую позицию по ряду вопросов в международных и региональных организациях».

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что за последние 26 лет Казахстан стал одним из ведущих государств региона: «Наше сотрудничество стремительно развивается в ряде сфер, в том числе энергетической. Азербайджан и Казахстан стали региональными силовыми центрами в Центральной Азии и Каспийском регионе. Официальные Астана и Баку всегда придерживаются единой позиции в решающих для Азербайджана вопросах. У наших стран имеется большой потенциал для развития отношений во всех сферах».