Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима продолжится в том же духе.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас на чрезвычайном саммите стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).