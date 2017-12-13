«ОИС провела саммит в соответствии со своей миссией, показав всем, что судьба Кудса небезразлична миру».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, проведенной в Стамбуле после чрезвычайного саммита ОИС по вопросу Кудса, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сообщил, что США приняли решение, далекое от права и морали: «Для нас принятие Трампом решения о переносе посольства США в Кудс не имеет значения, как говорится, сам играет, сам танцует. Кудс это проблема не только мусульман, но и всего мира».

Президент Турции заявил, что была принята итоговая Декларация «Свободу Кудсу»: «Решение США ошибочное, нет смысла настаивать на ошибке. Под решением № 478 Совбеза ООН подписались также и США. Как Дональд Трамп может игнорировать решение Совета Безопасности ООН, под которым подписались и Соединенные Штаты Америки? Судьба Кудса не может быть доверена тому, кто, убивая женщин и детей, расширял свои границы. Как может Дональд Трамп поддерживать Израиль, который является страной — агрессором, террористом, подвергает насилию женщин и детей. Это может сделать Трамп, поддерживающий террористические организации PYD/YPG против другой террористической организации ИГ. Решение ОИС показывает, что на саммите был образован некий союз. Мы продолжим нашу борьбу за Кудс».

Эрдоган отметил, что с 1947 года Израиль поэтапно оккупировал и оккупирует земли Палестины: «Важно сохранить исторический облик Кудса (Иерусалима). Мы продолжим свою борьбу во имя создания Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в рамках границ 1967 года. Мы призываем все еще не признавшие Палестинское государство страны признать его. С нашей точки зрения столицей Палестины является Восточный Кудс. Я призываю и другие государства признать государство Палестина, столицей которого является оккупированный Кудс».

Отметим, в работе Стамбульского саммита также принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.