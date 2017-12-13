Заключенные американской тюрьмы в Гуантанамо по-прежнему подвергаются пыткам. Об этом заявил специальный докладчик ООН Нильс Мельцер, сообщает Reuters.

Мельцер напомнил, что бывший президент США Барак Обама запретил использование «усовершенствованных методов допроса» в январе 2009 года. Однако ни один из случаев применения пыток ранее, не был расследован в судебном порядке, а жертвы насилия не получили никаких компенсаций.

По данным Мельцера, жестокие методы обращения с заключенными применяются офицерами ЦРУ и сейчас. В частности, речь идет о пакистанском гражданине Аммаре аль-Балуши. Он обвиняется американскими властями в пособничестве террористам, совершившим теракты 11 сентября 2001 года, работе связным у Усамы бен Ладена, а также в подготовке нападения на американское Генконсульство в Карачи.