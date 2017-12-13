«Мы, как всегда, и сегодня рядом с палестинским народом. Азербайджан вносит большой вклад в дело исламской солидарности. Наша страна является активным членом Организации исламского сотрудничества», — сказал президент.

Глава государства также напомнил, что по инициативе Азербайджана были созданы Молодежный форум ОИС, Центр труда ОИС и Ассоциация журналистов стран-членов ОИС. Кроме того, 2017 год в Азербайджане был объявлен Годом исламской солидарности. Азербайджан в первых рядах стран, активно борющихся с исламофобией.

До внимания участников саммита было доведено, что в 2017 году в Азербайджане были проведены IV Игры исламской солидарности – замечательный праздник спорта, дружбы и братства еще раз показал всему миру, что ислам является религией мира, милосердия и равенства.

«Еще одной возможностью для укрепления сотрудничества и взаимной поддержки станет предстоящая в Баку в этом месяце международная конференция, посвященная празднованию Года исламской солидарности», — сказал Ильхам Алиев.

Этот саммит, который проводится по инициативе президента Турции, является очередным проявлением вклада Турции в дело исламской солидарности, подчеркнул глава государства.

Азербайджанский лидер также в ходе своего выступления выразил благодарность ОИС и ее членам, а также мусульманским обществам всего мира за справедливую поддержку Азербайджана в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

Президент довел до внимания присутствующих, что более 20 лет Армения держит под оккупацией 20 процентов нашей территории, включая Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих к нему районов.

Нагорный Карабах является исконно исторической землей Азербайджана. В результате армянской агрессии более одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев покинули места проживания. Оккупированные земли были разграблены, была совершена этническая чистка. Армения уничтожила мечети и все исламские памятники культуры, подчеркнул он.

При этом, отметил глава государства, Армения намеревается наладить дружественные отношения с различными мусульманскими странами.

«Это самое большое лицемерие. Мусульмане мира должны знать, что разрушающая мечети Армения не может быть другом мусульманских стран», — подчеркнул он.

Президент Ильхам Алиев вновь напомнил, что в 1993 году Совет безопасности (СБ) ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного, полного и безусловного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий. Однако Армения отказывается их выполнять.

ОИС и другие международные организации приняли идентичные резолюции и решения. Азербайджан никогда не смирится с армянской оккупацией, конфликт должен быть решен в рамках признанных на международном уровне границ и с учетом территориальной целостности Азербайджана, заключил азербайджанский лидер.